5 saniyede motosiklet hırsızlığı kamerada
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5 saniyede motosiklet hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Güngören'de bir sitenin kapalı otoparkında park halinde bulunan motosiklet 2 hırsız tarafından 5 saniye içinde çalındı.

Güngören'de bir sitenin kapalı otoparkında park halinde bulunan motosiklet 2 hırsız tarafından 5 saniye içinde çalındı. Motosiklet sahibi aracını bulana ödül vereceğini söylerken, yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Güngören'de bulunan bir sitenin kapalı otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen iki hırsız kapalı otoparkta bulunan 34 BPD 830 plakalı motosikleti gözüne kestirdi. Bir süre çevrede inceleme yapan hırsızlar, kimsenin olmadığı görerek motosikletin yanına geldi. Burada hırsızlardan biri motosikletin kilidin kırarak, motosikletle kaçtı.

"5 SANİYE SÜRMÜŞ OLAY"

Motoru çalınan Halit Kurt, "Pazartesi günü saat tam 08.07'de motorum otoparkta duruyordu kafası kitli bir şekilde. 7 saniye içerisinde gelip motorun kafa kilidini kırıp motoru çalıştırıp götürmüşler. Güvenlik kameralarını izledim. Öncesinde siteyi bir kontrol etmişler. Boş anında girip alıp çıkmışlar. 5 saniye sürmüş olay totalde. Benim asıl amacım motorun maddi değeri değil. Emeğimin karşılığı olarak aldığım motorun durumu, bu durumda olmaktan rahatsızım aslında. Bana yardımcı olacak insanlara ödül de verebilirim. Maddi zararlarını da karşılayabilirim" dedi.

5 SANİYEDE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERAYA YANSIDI

Güngören'de kapalı otoparktaki motosikletin çalındığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızların gelip, motosikletin kilidini kırıp, motosiklete binerek kaçtıkları görülüyor.

(Furkan Tan - Volkan Kayalar/İHA)

5 saniyede motosiklet hırsızlığı kamerada
5 saniyede motosiklet hırsızlığı kamerada
5 saniyede motosiklet hırsızlığı kamerada
5 saniyede motosiklet hırsızlığı kamerada
5 saniyede motosiklet hırsızlığı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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