5 saatte 400 TL toplayan dilenci, ceza kesildikten sonra yine uslanmadı - Haberler
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5 saatte 400 TL toplayan dilenci, ceza kesildikten sonra yine uslanmadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum'da zabıtanın dilencilere yönelik uygulamasında, 5 saatte 400 TL topladığı tespit edilen ve engelli maaşı da aldığı belirlenen şahsa cezai işlem uygulandı. İşlemlerinin ardından yine dilenen şahıs, zabıtayı görünce koşarak kaçtı.

Çorum Belediyesi zabıta ekipleri, kentte dilencilere yönelik uygulama yaptı. Sokakta dilenirken yakalanan H.K, zabıta müdürlüğüne götürüldü. H.K'nin üzerinde 400 TL ele geçirildi. Bu parayı 5 saatte topladığı belirlenen H.K'nin aynı zamanda engelli maaşı aldığı da ortaya çıktı.

ÇIKAR ÇIKMAZ YİNE DİLENDİ

Öte yandan H.K, hakkındaki cezai işlem uygulanmasının ardından geldiği Gazi Caddesi'nde yine dilenmeyi sürdürdü. Zabıta ekiplerinin geldiğini fark eden H.K, koşarak bölgeden uzaklaştı. H.K'nin 5 gün önce yine dilenirken yakalandığı, üzerinden de bin TL ile kağıt ve bozuk paraların çıktığı öğrenildi.

5 saatte 400 TL toplayan dilenci, ceza kesildikten sonra yine uslanmadı

5 saatte 400 TL toplayan dilenci, ceza kesildikten sonra yine uslanmadı

5 saatte 400 TL toplayan dilenci, ceza kesildikten sonra yine uslanmadı

5 saatte 400 TL toplayan dilenci, ceza kesildikten sonra yine uslanmadı

5 saatte 400 TL toplayan dilenci, ceza kesildikten sonra yine uslanmadı

5 saatte 400 TL toplayan dilenci, ceza kesildikten sonra yine uslanmadı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: 5 saatte 400 TL toplayan dilenci, ceza kesildikten sonra yine uslanmadı - Haberler
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