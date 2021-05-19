5 Ronin Husky Rider ile anlaştı!
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5 Ronin Husky Rider ile anlaştı!

5 Ronin Husky Rider ile anlaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Husky Rider tekrardan 5 Ronin'de!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan 5 Ronin Husky Rider ile anlaştığını duyurdu. Organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden duyuru paylaşımını takipçileriyle paylaştı.

Organizasyonda geçtiğimiz sezonlarda da yer alan Şaban "Husky Rider" Köseoğlu tekrar 5 Ronin'e katıldı. Organizasyonun duyuru paylaşımını yapmasının ardından taraftarları tarafından ilgi gördü. Görünen o ki herkes Husky Rider'ın takıma katılmasını bekliyormuş.

"Rise Again" hashtag'i ile paylaşılan gönderiye baktığımızda 5 Ronin bu sezon için çok iddialı bir kadro kuracak gibi görünüyor. Organizasyonun diğer transferlerini de kısa bir süre içinde açıklaması bekleniyor.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, ligde başarılar diliyoruz. Takıma tekrardan hoş geldin Şaban!

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Kaynak: Playerbros

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