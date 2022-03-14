5 öğrencinin öldüğü servis kazasında, araç sahibi tahliye oldu

AFYONKARAHİSAR'ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde 5 öğrencinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin de yaralandığı okul servisi kazasının ikinci duruşmasında, araç sahibi İsmail Demir (71) tahliye edildi. Çocukların aileleri, karara tepki gösterdi.

Afyonkarahisar'da 11 Ekim 2021 günü sabah saatlerinde İscehisar ilçesi Çatağıl köyü yolunda ortaokul öğrencilerini taşıyan Adalettin Şen (54) yönetimindeki 03 UU 567 plakalı minibüs, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada Alanyurt Ortaokulu öğrencileri İsmail Eser (11), Nisa Eser (14) kardeşler ile Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ve Damla Duran (11) hayatını kaybetti, 5 öğrenci de yaralandı. Kaza sonrası Adalettin Şen ile araç sahibi İsmail Demir tutuklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da ailelerin yanına gelerek onlara destek oldu.