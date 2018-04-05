5 Nisan Avukatlar Günü

AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Aydın, mesajında, avukatların vatandaşların savunma hakkı gibi kutsal bir görevinin yerine getirilmesinde en önemli unsur olduğunu ifade etti.

Avukatların, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu bir devlet olmanın gereklerinin yerine getirilmesinde çok önemli görev ifa ettiğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Toplumların huzurlu ve güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürmelerinin temel şartlarından biri de adaletin sağlanmasıdır. Avukatlarımız, üstlendikleri görevleri sebebiyle vatandaşların savunma hakkını adil bir şekilde kullanmalarını sağlamaktadır. Mesleklerinin tüm zorluklarına rağmen, gururla, vicdanıyla ülkemizin her yerinde görev yapan değerli meslektaşlarımızın yaşadığı zorlukların önüne geçilebilmesi amacıyla hükümetlerimiz döneminde önemli çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle eski adliyelerdeki fiziki imkanların kısıtlılığı ve sağlıksız çalışma ortamlarının düzeltilmesi için yapılan adalet saraylarımızla ve uyap projesinin tam olarak uygulaması ile değerli meslektaşlarımızın çok daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda vatandaşlarımıza hizmet vermeleri sağlanmıştır."

Avukatların, üstlendikleri görevle vatandaşların savunma hakkını adil bir şekilde kullanmalarını sağlayarak yargı bağımsızlığının en önemli güvencelerinden olduğuna dikkat çeken Aydın, "Bu duygu ve düşüncelerle, benim de aralarında bulunmaktan şeref duyduğum avukatlık mesleğinin mensubu olan tüm kıymetli meslektaşlarımın gününü en içten duygularımla kutluyorum." ifadesini kullandı.