5 Mart kandil mi? Bugün kandil mi? Miraç Kandili 2021 ne zaman?

5 Mart kandil mi? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya ve sonrasında semaya yaptığı yolculuk olan Miraç Kandili hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Miraç Kandili 2021 ne zaman?

Kadir gecesinden sonra en kutsal gece olarak bilinen Miraç gecesi hangi ibadetler edilir merak ediliyor. Hz. Muhammed (s.a.v)'a ve ümmetine namaz hediye edilen . Miraç Kandili Recep ayının kaçıncı günü? Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? Miraç Kandili gecesi ve günü ne zaman? 2021 Bugün Miraç Kandili gecesi mi?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Hz. Muhammed (s.a.v)'in Mescid–i Haram'dan, Mescid–i Aksa'ya ve sonrasında yüce Allah (c.c)'ın huzuruna yolculuk yaptığı gece olarak bilinen Miraç Kandili 2021 yilinda, 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

5 MART KANDİL Mİ?

5 Mart 2021 tarihi kandil değildir. En yakın kandil Miraç kandilidir ve 10 Mart tarihindedir.

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR? MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ

Allah'ın emriyle Peygamber Efendimiz (sas)'in rûhen ve bedenen, Cebrail ile birlikte Mekke'deki Mescid–i Haram'dan, Kudüs'teki Mescid–i Aksa'ya kadar yaptığı yolculuğa – buna İsra denilir–, oradan da bir mi'râcla yedi kat göklere yükselip Sidretü'l–Müntehâ'ya ulaşmasına denir. Burada Cebrail'i bırakıp Allah'ın huzuruna çıkmıştır.

Peygamberliğin 12. yılında, hicretten on sekiz ay önce, üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir. Kadir gecesi de Ramazan'ın 27. gecesi olması ile iki kutsal gün arasında derin bir bağ vardır.

MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Bu gece Peygamber Efendimiz ve ümmetine "namaz" hediye edildi. Böylelikle 5 vakit namaz farz kılındı. Miraç gecesini namaz kılarak geçirmek büyük sevaptır. Mirac Kandiline özel yapıalcak ibadetler yok ancak bugün bol dua ve namazla geçirilmesi önemlidir. Ayrıca oruç tutmak da yapılabilecek ibadetler arasındadır.

Peygamberimize (s.a.v) "Peygamberlerden hiçbiri Sen'den evvel, ümmetlerden hiçbiri de Sen'in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!" müjdesi verilmiştir. (Râzî, XXVIII, 248)