5 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu!

Gelinim Mutfakta 5 Mart puan durumu merak ediliyor. Peki, son bölüm olan 5 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta 656. bölüm fragmanı izle!

Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta 5 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 656. bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

5 MART GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'da 5 Mart günün en yüksek puanını 18 puanla Ayten aldı. Saniye ise elendi.

5 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Seda Sayan, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. En yüksek ve en düşük puanı kime verdi?

Gelinim Mutfakta 5 Mart günün en yüksek puanını alarak 5 altın bileziğin sahibi bugün Aysun oldu. Haftanın finalinde çeyrek altının ise Ayten'e gitti.