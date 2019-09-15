5. Manyas Süt Ürünleri Festivali sona erdi

15.09.2019 18:12

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bu yıl 5'incisi yapılan geleneksel Süt Ürünleri Festivali damızlık hayvan yarışması ile sona erdi.



Manyas Belediyesi tarafından düzenlenen Manyas Süt Üreticileri Birliği tarafından da desteklenen Süt Ürünleri festivalinin son günün de hayvan pazarında yapılan panel ve damızlık hayvan yarışmaları gerçekleştirildi.



Yarışmada jüri üyeliklerini Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Sağırkaya "Sığırlar da döl verimi ve enbriyo transferi" özel bir TV. programı programcısı Veteriner Hekim Burak Çelik ise "Çiftlik hayvanlarında yaşanan problemler, buzağı sağlığı ve ishalleri "Veteriner hekimler Özgür Fındıklı ve Burak Çelik tarafından yapılan yarışmaya katılan 87 küçük ve büyükbaş hayvan değerlendirilerek, derecelendirildi.



"Jüri seçim yaparken zorlandı"



Yapılan değerlendirme sonrası ineklerde Fatih Yılmaz'ın, düvelerde Adil Güler'in, buzağılarda ise Maksut Şen'in hayvanları birinci gelirken, koç kategorisinde Halim Dural,koyun kategorisinde Erdem Akın, keçi ve teke kategorilerinde Gökdeniz Turan'ın hayvanları birinciliğe layık görüldü.



Dereceye giren hayvan sahiplerine Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin teşekkür ederek ödüllerini verirken, Süt Üreticileri Başkanı Fevzi Karakaş'ta büyükbaş dallarında birinci gelen üç üreticiyi çeyrek altını ile ödüllendirdi. Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin, "Bu yıl 5.sini düzenlediğimiz Süt Ürünleri Festivalinde amacımız, ilçemiz ile özdeşleşen özellikle kelle peynirini dünya çapında tanıtmak ve bu alanda üreticimizi,süt sanayicimizi teşvik etmektir. "Panele CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın da katılarak bir konuşma yaptı, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç ve çok sayıda üretici panele katıldılar. - BALIKESİR

Kaynak: İHA