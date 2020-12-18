5. kol ne demek? Beşinci kol faaliyeti nedir?

Siyaset gündeminin sıcak konusu "5. Kol" terimi, vatandaşların da merak konusu oldu. Beşinci kol ifadesi hakkında detaylı araştırma yapan vatandaşlar 5. kol ne demek ve beşinci kol faaliyeti nedir?