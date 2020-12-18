5. kol ne demek? Beşinci kol faaliyeti nedir?
18.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:47
Siyaset gündeminin sıcak konusu "5. Kol" terimi, vatandaşların da merak konusu oldu. Beşinci kol ifadesi hakkında detaylı araştırma yapan vatandaşlar 5. kol ne demek ve beşinci kol faaliyeti nedir?
Siyasi parti liderlerinin sık sık kullanmaya başladığı "beşinci kol" ifadesi siyaset gündeminde ve sosyal medyada sıkça konuşulmaya başlandı. Peki, 5. kol ne demek? Beşinci kol faaliyeti nedir gibi konuları araştırdı.
5. KOL NE DEMEK?
Siyaset gündemine dair yorumlar yapan Özgür Özel, konuşmasında beşinci kol terimi hakkında detaylara yer verdi. Özgür Özel, "Nedir beşinci kol faaliyeti? Propaganda, casusluk ve terörler karşı tarafı yenme faaliyeti." İfadesini kullandı.