5 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin aranan 2 zanlı yakalandı
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5 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin aranan 2 zanlı yakalandı

Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında 5 kişinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aranan iki şüpheli yakalandı.

31.05.2020 15:53 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:57

Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında 5 kişinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aranan iki şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köseler Mahallesi'nde Yıldız ile Güneş aileleri arasında çıkan kavganın ardından İ. ve B. Yıldız'ın yakalanması için gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü.

Zanlılar, helikopter destekli çalışmalar sonucu olay yerine 10 kilometre mesafede bulunan Göbekören Mahallesi yakınlarındaki dağlık arazide yakalandı.

Şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olay

Köseler Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Yıldız ile Güneş aileleri arasında çıkan silahlı kavgada Sıddık, Sinan ve Hasan Güneş ile ve Sedrettin Yıldız olay yerinde, Baki Güneş ise hastanede hayatını kaybetmişti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 3 tabanca ele geçirilmişti.

5 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin aranan 2 zanlı yakalandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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