5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi
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5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendiDÜZCE'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişilik aile tedavi altına alındı.

14.12.2019 11:49 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:53
5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi

'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişilik aile tedavi altına alındı.

Olay sabaha karşı 817 Sokak'ta meydana geldi. Düzce'de gece saatlerinden bu yana lodos etkili oldu. Sabah uyanan baba İ.M. gece ısınmak için yaktıkları sobadan sızan gazdan ailesinin etkilendiğini fark ederek 112 Acile durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İ.M., eşi M.M ve çocukları K.M., B.M. ve Z.M.?ye ilk müdahalede bulundu. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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: 5 kişilik aile sobadan sızan gazdan zehirlendi
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