5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı
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5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı

- 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1 kişi 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

21.09.2020 20:00 | Son Güncelleme: 21.09.2020 20:14

- 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1 kişi 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olay Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi İstanbul yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre U.E. kriz geçirdi ve 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. U.E.'nin çatıya çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ekibi ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunan U.E.'yi ikna etti ve çatıdan indirdi. U.E. polis otosuna bindirilerek Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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