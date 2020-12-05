5 katlı binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü, sosyal mesafe unutuldu
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5 katlı binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü, sosyal mesafe unutuldu

05.12.2020 22:25 | Son Güncelleme: 05.12.2020 22:29
5 katlı binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü, sosyal mesafe unutuldu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 5 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 5 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangını görerek sokağa dökülen vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi 240/2 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan beş katlı binanın depo olarak kullanılan giriş katında yangın çıktı. Çıkan yangını gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangını gören vatandaşlar ise sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yangının çıktığı binanın bulunduğu sokakta toplandı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izleyen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uymadı. Bazı vatandaşların ise maskelerini takmadığı görüldü. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

5 katlı binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü, sosyal mesafe unutuldu
5 katlı binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü, sosyal mesafe unutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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