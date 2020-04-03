5 katlı apartmanın çatısı çöktü Elazığ'da, 5 katlı apartmanın çatısı çöktü, bina sakinleri tahliye edildi.

Elazığ'da, 5 katlı apartmanın çatısı çöktü, bina sakinleri tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Küçük Hamam sokakta bulanan bir apartmanın çatısında çökme meydana geldi.

Çökme sonucu çatıdan düşen moloz parçaları zemin katta bulunan bir imalathanenin bacası ile tentesini de devirerek yola saçıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak apartman sakinlerini tahliye etti.

Çatının, 24 Ocak'ta meydana gelen merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 şiddetindeki depremde daha önceden hasar gördüğü, kentte dün etkili olan sağanağında etkisi ile çökmüş olabileceği değerlendirildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılacak incelemenin ardından sakinlerinin apartmanda oturup oturamayacağına karar verileceği bildirildi.

Kaynak: AA