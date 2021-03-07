5 kadın öğretmen 107 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın resmini duvara nakşetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

5 kadın öğretmen 107 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın resmini duvara nakşetti

07.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:47
5 kadın öğretmen 107 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın resmini duvara nakşetti

Denizli Kadın Platformu üyeleri, 107 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın portresini duvara nakşetti.

Denizli Kadın Platformu üyeleri, 107 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın portresini duvara nakşetti.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın katkılarıyla Denizli Kadın Platformu ile Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmenleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 107 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın portresini duvara resmetti. Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi Muhtarlığı önünde bulunan boş duvara portrenin yapımı yaklaşık 2 gün sürdü. Dev portrenin yan tarafında 'Sümere Yolculuk', sol tarafına ise 'Türk Kadını Ata'sına Minnettardır' yazısı yer aldı. Bitmesinin ardından birçok kişi tarafından fotoğraflanan dev portre vatandaşların ilgi odağı oldu. Portrenin açılışı 8 Mart günü yapılacak.

"İlmiye Çığ'ın portresini duvar çalışması yaptık"

Denizli Kadın Platformu Dönem Sözcüsü ve Türk Kadınlar Konseyi Derneği Şube Başkanı Gülnur Oymak, "Altıntop Mahallesi Muhtarlığı duvarında yaşayan Cumhuriyet kadınımızı, yaşarken değer vermek istediğimiz için Sümerolog İlmiye Çığ'ın portresini Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmenleriyle birlikte burada bir duvar çalışması yaptık. Bu çalışmanın ise açılışını yapacağız" dedi.

"Ata'mızın izinde daha güzel Türkiye'ye hep birlikte yol alalım"

Denizli Soroptimist Kulübü Başkanı Nihal Güngör Kılınç da, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında öncelikle tarihimizde bize iz bırakan kadınlara yer verelim istedik. Onların tablolarının sergisinin yanında yaşayan Cumhuriyet çınarımız Muazzez İlmiye Çığ'ı Altıntop Mahallesi Muhtarlığı duvarına resmediyoruz. Resim öğretmenlerinin katkılarıyla 3 günlük bir çalışmayla ortaya çıkmış olacak. Gelecekte tüm gençlerimize ışık olsun, yol göstersin dileğiyle Ata'mızın izinde daha güzel günlere, daha güzel Türkiye'ye hep birlikte yol alalım" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

5 kadın öğretmen 107 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın resmini duvara nakşetti
5 kadın öğretmen 107 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın resmini duvara nakşetti
5 kadın öğretmen 107 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın resmini duvara nakşetti
5 kadın öğretmen 107 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın resmini duvara nakşetti
5 kadın öğretmen 107 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın resmini duvara nakşetti
5 kadın öğretmen 107 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın resmini duvara nakşetti
5 kadın öğretmen 107 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın resmini duvara nakşetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Soral İbrahim Selim İbrahim Tatlıses Esra Dermancıoğlu
Spor Ünal Karaman Cüneyt Çakır Halis Özkahya Mustafa Yumlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 5 kadın öğretmen 107 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın resmini duvara nakşetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 16:47:31. #1.16#
title