5'inci Uluslararası Yeni Medya Konferansı kasımda başlıyor
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5'inci Uluslararası Yeni Medya Konferansı kasımda başlıyor

5'inci Uluslararası Yeni Medya Konferansı kasımda başlıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Yeni Medya ve İletişim Bölümü tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Yeni Medya Konferansı'nın ana teması 'Dijital Eşitsizlik' olarak belirlendi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Yeni Medya ve İletişim Bölümü tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Yeni Medya Konferansı'nın ana teması 'Dijital Eşitsizlik' olarak belirlendi. Konferans, 25 – 26 Kasım tarihlerinde ücretsiz katılıma açık ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Yeni Medya ve İletişim Bölümü tarafından 2015 yılından beri düzenlenen Uluslararası Yeni Medya Konferansı'nın bu yıl 5'incisi gerçekleşecek. 25- 26 Kasım tarihleri arasında İGÜ İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü'nün düzenleyeceği 5'inci Uluslararası Yeni Medya Konferansı'nın ana teması 'Dijital Eşitsizlik' olarak belirlendi.

"KONFERANS EŞİTSİZLİKLERE DİKKAT ÇEKECEK"

Konferansla ilgili üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2019 yılının sonundan bu yana yaşadığımız Kovid-19 pandemisi ile daha fazla gündeme gelmeye başlayan 'Dijital Eşitsizlik', hem var olan toplumsal eşitsizliklerin yeni medya ortamlarında yeniden üretilmesine, hem de yeni iletişim teknolojileri ile ortaya çıkan yeni eşitsizliklere işaret ediyor. Konferans, bilimsel bilgiye erişimin kısıtlanmaması gerektiğine ve ortak çalışma ve iş birliği ile bilimin ilerlemesinin desteklenmesine olan inancı sebebiyle; aynı zamanda da bilimsel bilgiye erişime getirilen sınırların yeni bir eşitsizlik yarattığı düşüncesi ile, açık bilim ilkesini benimsiyor."

Katılımın herkese açık ve ücretsiz olduğunun vurgusunun yapıldığı açıklamada, konferansın alt başlıkları ise şu şekilde sıralanıyor:

"Açık Bilim, Toplumsal Cinsiyet, Dijital Kapitalizm, Enformasyonel Kapitalizm, Teknolojiye Erişim Sorunu, Uluslararası Haber Tekeli, Ekonomi – Politik, Dijital Eğitimde Fırsat Eşitsizliği, Dijital Emek, Dijital Gözetim, Madun Çalışmaları."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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