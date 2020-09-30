5'inci kattan düşen Aras için askeri helikopter havalandı (2)
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5'inci kattan düşen Aras için askeri helikopter havalandı (2)

30.09.2020 21:02 | Son Güncelleme: 30.09.2020 21:06
5'inci kattan düşen Aras için askeri helikopter havalandı (2)

KURTARILAMADITunceli'de, oturdukları apartmanın 5'inci katındaki balkonundan düşerek ağır yaralanan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Aras Aydemir, askeri helikopterle getirildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

KURTARILAMADI

Tunceli'de, oturdukları apartmanın 5'inci katındaki balkonundan düşerek ağır yaralanan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Aras Aydemir, askeri helikopterle getirildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çocuklarının ölüm haberini alan aile, acil serviste gözyaşlarına boğuldu. Aras'ın cansız bedeni otopsi yapılmasının ardından ailesine teslim edildi.

Serhat Ozan YILDIRIM-Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,


5'inci kattan düşen Aras için askeri helikopter havalandı (2)
5'inci kattan düşen Aras için askeri helikopter havalandı (2)
5'inci kattan düşen Aras için askeri helikopter havalandı (2)
5'inci kattan düşen Aras için askeri helikopter havalandı (2)
5'inci kattan düşen Aras için askeri helikopter havalandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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