5'inci katta çıkarak intihar kalkışan şahsı eşi vazgeçirdi - Haberler
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5'inci katta çıkarak intihar kalkışan şahsı eşi vazgeçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
5'inci katta çıkarak intihar kalkışan şahsı eşi vazgeçirdi

Bilecik'te eşiyle sorunları olduğu iddia edilen bir kişi 5 katlı bir binanın en süt katındaki bir cama çıkarak intihara yöneldi.

Bilecik'te eşiyle sorunları olduğu iddia edilen bir kişi 5 katlı bir binanın en süt katındaki bir cama çıkarak intihara yöneldi. Şahıs eşi gelince intihardan vazgeçti.

Olay dün akşam İstiklal Mahallesi Ali Rıza Özkay Caddesi üzerinde meydana geldi. Eşi ile arasında sorunları olduğu iddia edilen Mustafa D. isimli vatandaş, 5 katlı binanın en üst katındaki bir cama oturarak,ayaklarını aşağı sallandırdı. Şahsı gören şahıslar durumu hemen 112'yi arayarak haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede şahsın olası intihar için itfaiye ekipleri hava yastığı açarken, Mustafa D.'yi vazgeçirmek için ikna çabaları başladı. İkna çabaları sonuçsuz kalınca Mustafa D.'nin eşi olay yerine getirildi. Eşinin iknası ile intihardan vazgeçirilen Mustafa D. binadan indirilirken, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - BİLECİK

5'inci katta çıkarak intihar kalkışan şahsı eşi vazgeçirdi

5'inci katta çıkarak intihar kalkışan şahsı eşi vazgeçirdi

5'inci katta çıkarak intihar kalkışan şahsı eşi vazgeçirdi

5'inci katta çıkarak intihar kalkışan şahsı eşi vazgeçirdi

5'inci katta çıkarak intihar kalkışan şahsı eşi vazgeçirdi

5'inci katta çıkarak intihar kalkışan şahsı eşi vazgeçirdi

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