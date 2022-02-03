1 hafta önce babalık heyecanı yaşayan Emre Karayel'in babası hayatını kaybetti

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Emre Karayel, 2020 yılında Gizem Demir ile nikah masasına oturdu. Mutlu bir evliliği olan oyuncu, 7 gün önce ilk bebeği Can'ı kucağına aldı. Ancak oyuncu bebeğinin mutluluğunu yaşarken babasının ölüm haberini aldı.

"CANIMIZ BABAMIZ VEFAT ETTİ"

Instagram hesabından babasının fotoğrafını paylaşan Emre Karayel, "Canımız babamız Öcal Karayel vefat etmiştir. Cenazesi Adana Kabasakal mezarlığında ikindi namazına müteakip defnedilecektir. Toprağı bol mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaşımına Pelin Akil, Demet Evgar, Pınar Altuğ, Emre Altuğ ve Müjde Uzman gibi birçok isimden taziye yorumları yağdı.

"ZAMANIN DURDUĞU AN"

Babalık heyecanı yaşayan Emre Karayel, 2 gün önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Zamanın durduğu an. Bebekler enerjinizi hissediyor derlerdi de inanmazdım. Oğlum ağladığında ona 'babacım yanındayız annen baban seni çok seviyoruz korkma' diyorum, susuyor yeminle" demişti.