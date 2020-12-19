5 gün ayrı kalan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti barıştı
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5 gün ayrı kalan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti barıştı

19.12.2020 10:36 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:01

Geçtiğimiz hafta 10 aylık ilişkilerini noktalayan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti, ayrılığa daha fazla dayanamadı. Hadise, elinde çiçeklerle kapısına dayanan sevgilisini affetti.

Aşklarıyla 2020 yılına damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin ayrılık haberini alan aşkın mimarı Seda Bakan devreye girdi. Hadise ile mesajlaşmaya başlayan Bakan, buzları eritti.

SORUNLARINI ÇÖZDÜLER

Posta'ta yer alan habere göre, Yıldırım, 15 Aralık'ta elinde çiçekle Hadise'nin Maslak'taki evine gitti. Çift geceyi birlikte geçirip sorunlarını çözdü. Hadise, barışmanın ardından sevgilisinin evine geri döndü.

10 AYDA 3 KRİZ ATLATTILAR

Hadise ile Kaan Yıldırım şubatta aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri 10 ayda 3 kriz atlatmış, çift her defasında barışmıştı. Hadise yakın çevresine 35. yaş gününde evlilik teklifi aldığını ve kabul ettiğini söylemişti.

5 gün ayrı kalan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti barıştı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 11:01:01. #1.15#
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