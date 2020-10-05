5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü ve önemi nedir? 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü mesajları

Ülkemizde Kasım ayının 24'ünde kutlanan Öğretmenler Günü, dünya çapında 5 Ekim tarihinde kutlanmaktadır. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü ve önemi nedir? 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü mesajları

Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, dünyada ise 5 Ekim'de kutlanıyor. Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul ettiği gün olan Öğretmenler Günü neden 5 Ekim'de kutlanıyor?

TÜRKİYE'DE NEDEN 24 KASIM'DA KUTLANIYOR?

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini yerine getiren kişileri onurlandırmak amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlandığı gündür. Türkiye'de her yıl 24 Kasım'da kutlanan bu özel gün, 24 Kasım 1928 yılında, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliğini kabul etmesiyle kutlanmaya başlanan gündür.

5 EKİM DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

UNESCO'nun tavsiyesiyle birçok ülkede 1994 yılından itibaren 5 Ekim Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. UNESCO'nun önerdiği bu tarih, 1966 yılında Paris'te yapılan Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı'nın bitiminde UNESCO temsilcileriyle ILO'nun, Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi anlaşmasını kabul etmeleriyle her yıl kutlanır hale geldi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HANGİ ÜLKEDE NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Her kültüre ve okul zamanlarına göre Öğretmenler Günü kutlama tarihleri değişiklik gösteriyor. 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Öğretmenler Günü'nün tatil olup olmadığı da yine ülkesine göre değişir.

5 EKİM DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Öğretmenler Günü'nün ortaya çıkışında etkisi büyük olan Atatürk, bir ülkenin gelişimi için öğretmenlik mesleğini fazlasıyla önemsemiş ve her sözüyle de bunu vurgulamıştı. İşte Atatürk'ün öğretmenlere yönelik söylediği sözler…

Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.

Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.

Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.

Memleket evlâdı, her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır.

Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.

En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur.

Bir topluluk, ulus olabilmek için mutlaka eğiticiler, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki, toplumu gerçek bir ulus haline getirirler.

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü mesajları