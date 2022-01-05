"5. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın jüri başkanı Abdullah Oğuz oldu

DenizBank ve TÜRSAK Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen "5. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nda jüri üyeleri belli oldu.

Başkanlığını Abdullah Oğuz'un yapacağı jüride, oyuncu Kaan Yıldırım, senarist Zafer Külünk, oyuncu Özge Gürel ve DenizBank Kültür Sanat Yöneticisi Burcu Hancı yer alıyor.

İlk uzun metraj senaryolarını yazan adaylara destek vermek üzere düzenlenen yarışmanın birincisi 50 bin liralık para ödülünün sahibi olacak.

Yarışmada ayrıca Yapım Destek Platformu hayata geçirilecek. Platformda, proje geliştirme konusunda belirli aşama kat etmiş olan kaliteli yapımların daha büyük kitlelere ulaşması için destek sunulacak.

"İlk senaryo" bölümünde birinci olan senarist platforma doğrudan katılmaya hak kazanacak. Ön elemeyi geçerek finale kalan 10 senarist ise eğitim desteğine hak kazanacak.

Senaryo yazmak isteyenler, deneyimli yönetmen ve senaristlerin yarışma kapsamında gerçekleştireceği çevrim içi etkinliklere de ücretsiz katılabilecek.

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri

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