5 çocuk babası ağaca asılı halde bulundu
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5 çocuk babası ağaca asılı halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te 5 çocuk babası 42 yaşındaki şahıs, vatandaşlar tarafından ağaca iple asılmış halde bulundu.

75.Yıl Mahallesi 68 Nolu Sokak'ta meydana gelen olayda, ağaca iple asılı halde bulunan şahsı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken ağaçta asılı olan şahsın 5 çocuk babası Adem S. (42) olduğu belirlendi. 42 yaşındaki adamın cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

5 çocuk babası ağaca asılı halde bulundu
5 çocuk babası ağaca asılı halde bulundu
5 çocuk babası ağaca asılı halde bulundu
5 çocuk babası ağaca asılı halde bulundu
5 çocuk babası ağaca asılı halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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