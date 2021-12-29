5 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheliler JASAT dedektifleri tarafından kıskıvrak yakalandı - Haberler
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5 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheliler JASAT dedektifleri tarafından kıskıvrak yakalandı

5 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheliler JASAT dedektifleri tarafından kıskıvrak yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Yomra ilçesinde 5 ayrı evden hırsızlık yapan 3 şüpheli şahıstan 2'si JASAT dedektifleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde 5 ayrı evden hırsızlık yapan 3 şüpheli şahıstan 2'si JASAT dedektifleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Gülyurdu mahallesinde 5 ayrı evden 2 ayrı bidon içerisinde bulunan 18 Lt. Benzin ve 6 Lt madeni yağ, çim biçme makinesi, 2 adet 12 Kg Mutfak Tüpü, 5 Lt Madeni Yağ ve Benzin, LCD Televizyon, 2 Adet Küçük Tüp, 2 Adet Bakır güğüm,1 Adet Güvenlik Kamerası sisteminin çalınması olayı ile ilgili olarak Trabzon İl Jandarma Komutanlığı dedektifleri JASAT'ın titiz çalışmaları sonucu şüphelilerden M.H. (34) ve T.H (41) kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden T.H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.H. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Aynı olayla ilgili A.H.'nin (39) yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - TRABZON

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