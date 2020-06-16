7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı
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7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı

Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan 7 aylık hamile Bircan Bali, yayın esnasında fenalaştı. Bali, kanal önünde bekleyen ambulansa alınırken partneri Seren Serengil canlı yayında ne yapacağını bilemedi.

16.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:21

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında uzun zamandır sunuculuk yapan 7 aylık Bircan, bugünkü canlı yayında sevnenlerini korkuttu. Tansiyonu düştüğü için fenalaşan Bali, sağlık ekiplerinin yardımıyla yayından alındı.

"BİRDEN BİRE OLDU, ÇOK KORKTUM"

Girilen bir haberin ardından yayına tek başına çıkan Seren Serengil, Bircan Bali'nin fenalaştığını ve ambulans çağrıldığını söyledi. Haber esnasında fenalaşan Bircan Bali kamera arkasına alınarak ilk müdahale yapıldı. O anları anlatan panik içinde anlatan Serengil "Ambulans çağırdık, çok üzüldüm. Tansiyonu düştü, hamile olduğu için de çok korktum. Ambulans müdahale edecek. Ay sinirim bozuldu. Birden bire oldu; bulantıyla beraber" dedi.

5 aylık hamile Bircan Bali, canlı yayında fenalaştı
7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı
7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı
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