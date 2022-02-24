5 AYDIR KAYIP OLAN MUHAMMET'İ BULANA AİLESİ 100 BİN LİRA ÖDÜL VERECEK

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da 5 ay önce ortadan kaybolan 16 yaşındaki Muhammet Yüksekdağ'ın ailesi oğullarını bulana 100 bin lira para ödülü verecek. Anne Fatma Yüksekdağ, Biz 5 aydır yaşamıyoruz. Tüm ailemiz çok kötü durumda. Oğlumuzun sağ yada ölü olduğunu öğrenmek istiyoruz dedi.

Seyhan ilçesi, Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Fatma- Cemal Yüksekdağ çiftinin tek çocukları Muhammet Yüksekdağ, 25 Eylül'de çalıştığı oto yıkamacıdan çıkıp, akşam saatlerinde evine geldi. Annesine haftalığını veren Yüksekdağ, daha sonra yanına 20 TL alarak evden çıktı. Yüksekdağ'dan bir daha haber alamayan ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Afiş bastırıp hem kent merkezine hem de çevre illerde dağıtan Yüksekdağ ailesi, 5 aydır bir sonuca ulaşamayınca stant kurup oğullarını bulana 100 bin lira para ödülü vereceğini söyledi.

'OĞLUMUZUN SAĞ YADA ÖLÜ OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İSTİYORUZ'

Gözyaşları içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen anne Fatma Yüksekdağ, Bende bir anneyim. 5 aydır hiçbir haber alamadık. Oğlumun bulunması için özel bir ekip istiyorum. Allahtan sonra tek umudumuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bize lütfen el uzatın. Biz 5 aydır yaşamıyoruz. Tüm ailemiz çok kötü durumda. Oğlumuzun sağ yada ölü olduğunu öğrenmek istiyoruz?? dedi.

'OĞLUMU BULANA 100 BİN LİRA VERECEĞİM'

Baba Cemal Yüksekdağ ise 5 aydır çok uğraştıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını söyleyerek, "İl il gezerek afişler astık. Aramadığımız yer kalmadı. Hiçbir sonuç alamadık. Kaybolduğu gün cebinde sadece 20 lirası vardı. Oğlumu bulana 100 bin lira vereceğim. Elimizden artık başka bir şey gelmiyor" ifadelerini kullandı.