5 asırdır bulan da kaybeden de ona koşuyor

Sivas'ta tarihi Kale Camisinin bahçesinde bulunan 436 yıllık yitik taşı, eşyalarını kaybedenler için günümüz de de çare olmaya deva ediyor

SİVAS - Sivas'ta tarihi Kale Camii'nin bahçesinde bulunan 436 yıllık yitik taşı, eşyalarını kaybedenler için günümüz de de çare olmaya devam ediyor.

Osmanlı Devleti döneminde III. Murat Han'ın vezirlerinden Mahmut Paşa tarafından yaptırılan tarihi Kale Camii'nin minaresinin altındaki yitik taşı, geçmişte olduğu gibi günümüz de de kaybolan eşyaların bulunması için hizmet veriyor. Geçmişte, civardaki buluntu eşyalar bulanlar tarafından bu taşın içerisine bırakılıyordu, eşyalarını kaybedenler ise ilk önce gelip bu taşı kontrol ediyordu. Yitik taşı günümüzde halen kullanılıyor olsa da taşı ve özelliğini bilenlerin sayısı hızla azalıyor.

Yitik taşı geleneğinin günümüzde kalmamasının üzücü bir durum olduğunu belirten çevre sakinlerinden Rasim Koç, "Bu yitik taşı 300-400 yıl önce burada kaybolan eşyaları buraya getirip bırakırlardı. Kayıp eşyası olan kişi de kayıp olan eşyasını gelip buradan alırdı. Şimdi böyle bir gelenek kalmadı. Geçmişte insanların hiçbir eşyası kaybolmuyordu. Mekke ve Medine'de ben 4 ay kaldım, bu gelenek halen oralarda devam ediyor. Hatta bende Medine'de bir kayıp eşya buldum yitik taşına bıraktım ve sahibi gelip oradan aldı. Böyle bir gelenek ne yazık ki günümüzde yok" dedi.

Sivas'a tatil için gelen Yahya Doğan böyle bir taşı ilk kez burada gördüğünü belirterek, "Keşke günümüzde de böyle bir gelenek olsa. Osmanlı'dan günümüze gelen böyle güzel alışkanlıkların olması çok güzel. Müslümanlara da yakışan budur. Demek ki geçmişte insanlara güven gayet iyiymiş" dedi.