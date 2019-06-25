5 Arka Kameralı Nokia 9 PureView'ın Gümüş Rengi Ortaya Çıktı

Şubat ayında piyasaya sürülen beş kameralı Nokia 9 PureView, gece mavisi rengi ile satışa sunulmuştu.. Estonyalı bir YouTube kanalında yayınlanan videoda iki kişinin telefonun "Gümüş Grisi" renginde bir modelini gösterdikleri ve bunun hakkında konuştukları görüldü.

Telefon, meraklandırıcı bir kamera tasarımı taşıyor olsa da bu durum müşterilerin pek ilgisini çekmedi. Ayrıca bazı kullanıcıların telefonun ekranı ve parmak izi tarayıcısının güvenilirliği ile ilgili sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. HMD Global'ın söylediklerine göre, yeni gelecek bir güncelleme bu sorunları kökünden çözecek.

Telefonun bu modelinin ne zaman çıkacağı hakkında henüz bir bilgi olmasa da, gümüş renk telefona farklı bir hava katmış diyebiliriz. Hala telefonun kendi modeliyle ilgili bazı sorunlarla boğuşan HMD Global'in bu modeli yayınlayıp yayınlamayacağı konusunda bilgi alabilmek için bize yalnızca beklemek düşüyor.