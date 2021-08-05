5 Ağustos olimpiyat programı Türkiye! Tokyo Olimpiyatları'nda bugün neler var?
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5 Ağustos olimpiyat programı Türkiye! Tokyo Olimpiyatları'nda bugün neler var?

5 Ağustos olimpiyat programı Türkiye! Tokyo Olimpiyatları'nda bugün neler var?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın gece 3'te Güney Kore ile karşılaşmasının ardından 5 Ağustos olimpiyat programı Türkiye araştırılan başlıklar arasında yer aldı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13'ünce gününde yarın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde yarın Türkiye'den 4 farklı branşta 1 takım ve 9 sporcu ter dökecek. Tokyo Olimpiyatları'nda bugün neler var?

5 Ağustos olimpiyat programı Türkiye! araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Olimpiyatlardan bugün neler var Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarın voleybol, boks, atletizm, güreş ve yelkende milli sporcular mücadele etmekte. Tokyo Olimpiyatları'nda bugün neler var?

5 AĞUSTOS OLİMPİYAT PROGRAMI TÜRKİYE

  • Atletizmde Necati Er, TSİ 05.00'te başlayan 3 adım atlama finalinde madalya arayaşında yer aldı.

Milli atlet Necati Er, Tokyo'da üç adım uzun atlamada altıncı olduGüreşte serbest stil 125 kiloda olimpiyat şampiyonu milli sporcu Taha Akgül (fotoğraftaki) mindere çıkacak. Taha, ilk olarak son 16 turu karşılaşmasında TSİ 05.30'da güreşecek.

  • Olimpiyat oyunlarında ilk kez yer alacak karatede de kadınlar katada Dilara Bozan, kumitede kadınlar 55 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, erkekler 67 kiloda ise Eray Şamdan ter dökecek. Dilara TSİ 04.00'te, Eray TSİ 06.20'de, Serap ise TSİ 11.00'de tatamiye çıktı.
  • Modern pentatlonda İlke Özyüksel ilk olarak eskrimde müsabakalara başlayacak. Milli sporcunun ilk maçı TSİ 07.00'de yapılacak.

TOKYO OLİMPİYATLARINDA BUGÜN NELER VAR?

Milli sporcularımız 5 Ağustos Perşembe günü 4 spor dalındaki yarışmalarda mücadele edecekler.

5 Ağustos olimpiyat programı Türkiye! Tokyo Olimpiyatları'nda bugün neler var?
5 Ağustos olimpiyat programı Türkiye! Tokyo Olimpiyatları'nda bugün neler var?
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