5 Ağustos olimpiyat programı Türkiye! Tokyo Olimpiyatları'nda bugün neler var?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın gece 3'te Güney Kore ile karşılaşmasının ardından 5 Ağustos olimpiyat programı Türkiye araştırılan başlıklar arasında yer aldı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13'ünce gününde yarın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde yarın Türkiye'den 4 farklı branşta 1 takım ve 9 sporcu ter dökecek. Tokyo Olimpiyatları'nda bugün neler var?