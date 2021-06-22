Datça açıklarında gece vakti meydana gelen deprem sırasında kaydedilen ses ürküttü
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Datça açıklarında gece vakti meydana gelen deprem sırasında kaydedilen ses ürküttü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gece saat 01.14'te 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anında kaydedilen sinyal sesi ise ürküttü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Datça açıklarında gece vakti meydana gelen deprem sırasında kaydedilen ses ürküttü

ÜRKÜTÜCÜ BİR SES DUYULDU

Deniz yüzeyinin 11,40 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Depremin yeraltındaki ürkütücü sinyal sesi ise Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi tarafından kaydedildi.

Datça açıklarında gece vakti meydana gelen deprem sırasında kaydedilen ses ürküttü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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