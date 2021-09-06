4P Proje, Sektörel Bakış'ın konuğu oldu
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4P Proje, Sektörel Bakış'ın konuğu oldu

Haberler.com - Haberler | Sektörel Bakış

Gayrimenkul ve yatırım sektöründe adından söz ettiren 4P Proje pazarlama, Sektörel Bakış programının konuğu oldu. Firma sahibi Ufuk Tetik yönlendirilen sorulara cevap verdi.

Tetik, 4P Projenin Türkiye içerisinde gayrimenkul ile alakalı bütün proje ve yapıların yatırımcı bulma kanalında ve müteahhit ve firmalara çözüm ortaklığı yaptığını açıkladı.

İNŞAAT FİRMALARININ EN ÖNEMLİ AVANTAJLARI

Tetik, verdiği demeçte İnşaat firmaları ile yaptıkları anlaşmalar doğrultusunda bütün Pazar faaliyetlerini ve satışlarını üstlendiğini belirtti. 4P Projenin en önemli avantajlarından biri ise İnşaat firmalarının lokalize olmamalarıdır diyen Tetik,'' inşaat firmalarının her türlü yaptıkları bina ve projeleri anlaşmalı olduğumuz yatırımcı acentalara duyurarak bölgesel olmaktan kurtarıyoruz'' diye ekledi.

İSTANBUL, GAYRİMENKUL YATIRIMCILIĞI SEKTÖRÜNDE DÜNYADA İLK 20'DE!

İstanbul dünya yatırımında öncü şehirlerden birisi olduğunun altını çizen Tetik, Bu sektörün fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirdiklerini ve müteahhit firmalar ile müşteri ilişkilerini referanslarına dayandırarak en hızlı şekilde en doğru sonuçları elde ettiğini vurguladı.

4P Proje, Sektörel Bakış'ın konuğu oldu
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