4K Video Oynatabilen Raspberry Pi 4 Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Raspberry Pi, sadece kredi kartı boyutlarında bir mini bilgisayar olarak bilinir. Tek bir parça halinde gelir, çok detaylı yetkinlikleri yoktur ancak özellikle mühendislik öğrencilerinin projelerinin prototiplerini geliştirmesinde sıklıkla kullanılır. C++ ve Python gibi açık kaynak kodlu yazılım dillerini destekler.

İngiltere merkezli Raspberry Pi Vakfı tarafından ilk kez 2012 yılında duyurulan bu mini bilgisayarın son versiyonu olan Raspberry Pi 4 ise, günümüz teknolojisine ayak uydurmuş bir şekilde karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Dilerseniz vakıf tarafından duyurusu yapılan bu yeni kartın özelliklerine yakından bakalım.

Bu mini bilgisayarın önceki sürümü 1.2 GHz ARM Cortex-A53 yonga kümesini içerirken Raspberry Pi 4, daha güçlü olan ARM Cortex-A72 yonga kümesini kullanıyor. 4 çekirdekli bu yonga kümesi, Raspberry Pi 4'e 1.5 GHz'lik frekans hızı sağlıyor. Bu da bu mini bilgisayar için ekstra güç anlamına geliyor. Bu güç ayrıca 4K çözünürlüklü videoların oynatılmasına da imkan sağlıyor. Raspberry Pi 4, 4K çözünürlüklü videoları 60 FPS oynatma yeteneğine sahip. Bünyesinde bir HDMI portu bulundan bu mini bilgisayar, İki farklı ekrana aynı anda görüntü sağlayabiliyor. Geliştirici ekip, bu ürünün giriş seviye video oynatıcılardan çok daha iyi bir performans sergilediğini iddia ediyorlar.

Tüm bu özelliklerinin yanı sıra Raspberry Pi 4, farklı RAM seçenekleriyle geliyor. Buna göre Raspberry Pi 4'ün giriş seviye üyesi 1 GB RAM, orta seviye üyesi 2 GB RAM ve en üst model ise 4 GB RAM içeiyor. Ayrıca Raspberry Pi 4, Bluetooth 5.0 bağlantısını destekliyor ve buna ek olarak 1 adet USB 2.0, 2 adet de USB 3.0 giriş desteğine sahip. Ayrıca Raspberry Pi 4, Wi-Fi ve ethernet desteğine de sahip.

Raspberry Pi 4'ün bu farklı RAM seçenekleriyle ilgili etiket fiyatları da ufak farklılıklar içeriyor. Buna göre eğer 1 GB RAM'e sahip olan bir Raspberry Pi 4'e sahip olmak isterseniz ödemeniz gereken tutar 35 dolar (yaklaşık 200 TL), 2 GB RAM içeren model 45 dolar (yaklaşık 260 TL) ve 4 GB RAM'e sahip olan en üst sürümü de 55 dolar (yaklaşık 315 TL) olarak fiyatlandırılmış durumda.

Raspbery Pi 4, pek çok ülkede satışa sunuldu. Ürünlerin en kısa sürede de Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor ancak Türkiye'de satışa sunulacak olan Raspberry Pi 4'lerin fiyatının ne olacağı henüz bilinmiyor.