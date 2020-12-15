486 Alan kodu nerenin, nereye ait? Şırnak alan kodu kaç? 0486 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0486 bu alan kodlarından birisidir. Peki 486 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Şırnak'ın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0486 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Şırnak'ın alan kodu kaçtır? 486 neresi, nereye ait, nereden aramış?

486 NERENİN ALAN KODU?

0486 : ŞIRNAK

0486 alan kodu Şırnak iline aittir . Şırnak'ı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0486 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Şırnak'tan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 486 kodu yazar.

0486 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0486 telefon kodu Şırnak iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Şırnak şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 486 'dır. Yani Şırnak'tan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0486 kodu geçmektedir.

ŞIRNAK'IN ALAN KODU NEDİR?

Şırnak'ın alan kodu 0486 'dır. Şırnak'ta yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0486 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Şırnak ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.