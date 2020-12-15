484 Alan kodu nerenin, nereye ait? Siirt alan kodu kaç? 0484 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
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484 Alan kodu nerenin, nereye ait? Siirt alan kodu kaç? 0484 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

15.12.2020 15:02 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:05
484 Alan kodu nerenin, nereye ait? Siirt alan kodu kaç? 0484 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0484 bu alan kodlarından birisidir. Peki 484 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Siirt'in alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0484 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Siirt'in alan kodu kaçtır? 484 neresi, nereye ait, nereden aramış?

484 NERENİN ALAN KODU?

0484 : SİİRT

0484 alan kodu Siirt iline aittir. Siirt'i aramak isterseniz telefon numarasının başına 0484 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Siirt'ten aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 484 kodu yazar.

0484 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0484 telefon kodu Siirt iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Siirt şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 484 'dür. Yani Siirt'ten arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0484 kodu geçmektedir.

SİİRT'İN ALAN KODU NEDİR?

Siirt'in alan kodu 0484 'dür. Siirt'te yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0484 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Siirt ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.

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