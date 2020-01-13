: 480'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde 7 ton mesir saçılacak

13.01.2020 18:03 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:07

UNESCO "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" listesinde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, bu yıl 480. kez düzenlenecek.

Festivalin tanıtım toplantısı Manisa Valiliği Brifing Salonu'nda Vali Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık'ın katılımıyla yapıldı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, festivalin, Türkiye'nin en köklü geleneklerinden birisi olduğuna işaret etti.

Festivale ilk kez geçen yıl katıldığını ve çok heyecanlandığını vurgulayan Deniz, sivil toplum kuruluşlarından organizasyona destek vermelerini istedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise festivalle birlikte 1 hafta boyunca Manisa'nın bayram havası yaşadığını söyledi.

Ergün, "Bu güzide festivalimizin başlangıcını 21 Mart tarihinde Nevruz Bayramı ile birlikte gerçekleştireceğiz. 14-19 Nisan tarihlerinde de tüm paydaşlarımızla 480'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ni organize edeceğiz. Köklü festivalimize 53 ülke, 10 kardeş şehir ve 5 kültür anlaşmamız bulunan şehirlerin temsilcilerini, büyükelçi ve konsolosları da davet ediyoruz." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak da geçen yıl festivale 50 bin kişinin katıldığını söyledi.

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, festivalde saçılacak mesir macunlarının üretimine başladıklarını belirterek, son 3 yıldır 6 ton saçılan mesir miktarını bu yıl 7 tona yükselttiklerini bildirdi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de Manisa'ya yakışır bir festival düzenlediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ilk mesir macununu gazetecilere saçtı.

Kaynak: AA

Haber Videosu