48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı
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48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı

Koronavirüs belirtileri olduğu gerekçesiyle kendisini gönüllü karantinaya alan 48 yaşındaki Caprice Bourret, önceki gün bir parka giderek güneşlendi. Bikinisiyle aynı renkte maske takan ünlü isim, fit vücuduyla herkesi kendine hayran bıraktı.

01.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:52

Ünlü televizyon yıldızı Caprice Bourret, geçtiğimiz günlerde koronavirüs semptomları gösterdiği için kendisini evinde gönüllü karantinaya aldı. İyileştiğini duyuran Bourret, güneşli havanın tadını çıkarmak için Londra'da parka gidip güneşlendi.

GÜZEL HAVANIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Pandemiye karşı tedbiri elden bırakmayan ünlü isim, güneşlenirken maskesini takmayı da ihmal etmedi. İlerleyen yaşına rağmen fit bir vücuda sahip olan Caprice Bourret, parkta kıvrımlarını sergilemekten kaçınmadan güneşin tadını çıkardı.

İşte 48'lik ünlü ismin pozları...

48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı
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