48 yaşındaki Hande Yener klip için kamera karşısına geçti! Kalça dekolteli pantolonu herkesi şaşkına çevirdi

Sahne kıyafetleri ve çarpıcı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hande Yener, Olmazsa Olmaz şarkısının klibi için kamera karşısına geçti. 10 Aralık'ta piyasaya çıkacak olan şarkının klibini bitirmeye çalışan Yener'in kıyafet tercihi ise bir hayli ilginç oldu.

KALÇA DEKOLTELİ PANTOLON GİYDİ

Siyah beyaz bir kombinle kamera karşısına geçen Yener'in kalça dekoltesi akıllara durgunluk verdi. Klipten bir kesiti Instagram hesabından yayınlayan Yener'in ilginç dekolteli pantolonu birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilmedi. 48 yaşında olmasına rağmen fiziğini koruyan şarkıcının kusursuz fiziği de dikkatlerden kaçmadı.

"İNSANLAR YA ÇOCUK İÇİN YA DA PARA İÇİN EVLENİYOR"

Önceki akşam bir mekan çıkışı basın mensuplarıyla sohbet eden Hande Yener, evlilikle alakalı "İnsanlar ya çocuk için evleniyor ya da para için. Zengin koca avında olmadığıma göre evlenmem için sebep yok. Büyük bir aşk göremiyorum ortada kusura bakmasınlar. Evlilik konusunda hatayı bir kere yaptım 20 yıl önce. Nasıl akıllandıysam bir daha yapmıyorum" demişti.

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