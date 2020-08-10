48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı

48 yaşındaki şarkıcı Göksel, sosyal medya hesabından püskül detaylı bikinisiyle verdiği pozu paylaştı. Şarkıcı paylaşımında aldığı kilolara dikkat çekerek "Bu yaz herkes biraz tombuling" yazdı.

10.08.2020 09:38 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:34

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Göksel, son olarak bikinili bir pozunu paylaştı.

48 yaşındaki Göksel instagram hesabından paylaştığı püskül detaylı bikinisiyle hayranlarından tam not aldı. Karantina döneminde biraz kilo aldığını ima eden şarkıcı, fotoğrafını"Bu yaz herkes biraz tombuling?" notuyla paylaştı.

Göksel'in paylaşımını gören Ayşegül Aldinç ise sessiz kalamayarak "Şahanesin" yorumunu yaptı.

İşte Göksel'in dikkat çeken bikinili pozu:

48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaştı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
Haber Yorumları (15)
DELİ DUMRUL: DEHŞET Bİ HATUN. BAYILDIM
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MAŞALLAH: Neresi kilolu anlamadım
Cevap Yaz Yayından Kaldır
RR: kurtarıcı isa heykeli gibi poz vermiş . çok seviyorum bu kadını
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Sağlık
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti Spor
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor Magazin
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı Dünya
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor Magazin
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Annelerini kurtaran çocuklar aile faciasını engelledi
Annelerini kurtaran çocuklar aile faciasını engelledi
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 arttı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 arttı
Tarihi zirveleri gören dolar, yeni haftaya 7,30'un üzerinde başladı
Tarihi zirveleri gören dolar, yeni haftaya 7,30'un üzerinde başladı
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasında 80 milyon TL bağış toplandı
Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" kampanyasında 80 milyon TL bağış toplandı
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
İki aile, 'vişne şurubundan çıkan duman' nedeniyle sokak ortasında kavga ettiler
İki aile, 'vişne şurubundan çıkan duman' nedeniyle sokak ortasında kavga ettiler
Son Dakika: Liselere Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Son Dakika: Liselere Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Yeşim Salkım Merve Boluğur Murat Dalkılıç
Spor Gökhan Gönül Mehmet Topal Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Bursa Otobüs Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: 48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 10:52:00. #1.14#
title