48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı 48 yaşındaki şarkıcı Göksel, sosyal medya hesabından püskül detaylı bikinisiyle verdiği pozu paylaştı. Şarkıcı paylaşımında aldığı kilolara dikkat çekerek "Bu yaz herkes biraz tombuling" yazdı.

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Göksel, son olarak bikinili bir pozunu paylaştı. 48 yaşındaki Göksel instagram hesabından paylaştığı püskül detaylı bikinisiyle hayranlarından tam not aldı. Karantina döneminde biraz kilo aldığını ima eden şarkıcı, fotoğrafını"Bu yaz herkes biraz tombuling?" notuyla paylaştı. Göksel'in paylaşımını gören Ayşegül Aldinç ise sessiz kalamayarak "Şahanesin" yorumunu yaptı. İşte Göksel'in dikkat çeken bikinili pozu: