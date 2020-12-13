476 Alan kodu nerenin? Iğdır alan kodu kaç? 0476 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
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476 Alan kodu nerenin? Iğdır alan kodu kaç? 0476 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

13.12.2020 22:08 | Son Güncelleme: 13.12.2020 22:19
476 Alan kodu nerenin? Iğdır alan kodu kaç? 0476 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0476 bu alan kodlarından birisidir. Peki 476 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Iğdır'ın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0476 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Iğdır'ın alan kodu kaçtır? 476 neresi, nereye ait, nereden aramış?

476 NERENİN ALAN KODU?

0476 : IĞDIR

0476 alan kodu Iğdır iline aittir. Iğdır'ı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0476 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Iğdır'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 476 kodu yazar.

0476 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0476 telefon kodu Iğdır iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Iğdır şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 476 'dır. Yani Iğdır'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0476 kodu geçmektedir.

IĞDIR'IN ALAN KODU NEDİR?

Iğdır'ın alan kodu 0476 'dır. Iğdır'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0476 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Iğdır ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.

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