47 yaşındaki Sevda Demirel, bikinili fotoğrafıyla genç kızlara taş çıkarttı!

47 yaşındaki Sevda Demirel, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla genç kızlara meydan okudu.

"2 SAAT SPORLA BUNLAR OLUYOR"

Sevda Demirel, Instagram hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafına, "Ben fotoğraflarıma photoshop yapmıyorum photoshop yerine spor yapıyorum, bütün meslektaşlarıma aynı şeyi öneririm ham haliyle koyduğum fotoğrafları tüm fotoğrafçılar inceleyebilir,kimseyi kandırarak bir yere varamam günde 2 saat sporla bunlar oluyor hadi güzel meslektaşlarım sizde spor salonlarına." notunu ekledi.

"NE İSTENİYORSA ONU VERİYORUM"

"Sevda Tokadı" adını verdiği bir şarkı çıkaran Sevda Demirel, şarkısıyla ilgili bir açıklamada bulunmuştu. Demirel, sosyal medya hesabından, ''Evet Sevda Tokat'ı biraz sansasyonel bir şarkı ismi olabilir ama ben başka neyle anılıyorum ki ne isteniyorsa onu veriyorum. Ayrıca bana bu kadar ağır konuşmanın bedeli bunlar!! Beni eleştirenler benim yerimde olsaydı benden hiç farklı davranmazdı. Ha bu arada şarkıya bayılacaksınız'' notunu paylaşmıştı.