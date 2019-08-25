25.08.2019 12:00

Artvin'de, 47. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Arhavi Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca düzenlenen festivalin dördüncü gününde, Derya Uluğ ve Fettah Can konser verdi.

Şarkıcı Derya Uluğ, konserinde, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için "Ölmek istemiyoruz" yazılı pankart açtı.

Oyuncu Hakan Bilgin ve Eylem Şenkal'in sunuculuğunu üstlendiği Arhavi Gösteri Merkezi'ndeki etkinlikte, halk oyunları ekipleri de sahne aldı.

Kaynak: AA