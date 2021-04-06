47'lik Songül Karlı'nın yeni imajı gençlere taş çıkarttı

Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığı için evine haciz gelen ve çok zor günler geçiren ünlü türkücü Songül Karlı, ekranlara dönmek için imaj çalışmalarına başladı. Yeni imajını sosyal medyadan hayranlarının beğenisine sunan 47 yaşındaki Karlı, gençlere taş çıkarttı.