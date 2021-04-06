47'lik Songül Karlı'nın yeni imajı gençlere taş çıkarttı
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47'lik Songül Karlı'nın yeni imajı gençlere taş çıkarttı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin
47'lik Songül Karlı'nın yeni imajı gençlere taş çıkarttı

Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığı için evine haciz gelen ve çok zor günler geçiren ünlü türkücü Songül Karlı, ekranlara dönmek için imaj çalışmalarına başladı. Yeni imajını sosyal medyadan hayranlarının beğenisine sunan 47 yaşındaki Karlı, gençlere taş çıkarttı.

Son dönemlerde yapmış olduğu çıkışlarla adından söz ettiren Songül Karlı, ekranlara geri dönmek için gün sayıyor. Sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla magazin gündeminden düşmeyen Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde de imaj değişikliğine gitmişti.

Bir süredir kendini spora veren 47 yaşındaki Karlı, son paylaşımıyla gençlere taş çıkarttı. Geçtiğimiz günlerde ekranlara döneceğinin müjdesini veren Karlı'nın Instagram hesabından paylaştığı pozlara beğeni yağdı.

"KURU EKMEĞE MUHTAÇ KALDIM" DEMİŞTİ

5 yıl süren evliliğini olaylı bir şekilde sonlandıran ve eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını öne süren ünlü şarkıcı, katıldığı programda "Çocuğumla birlikte kuru ekmeğe muhtaç kaldım" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Songül Karlı'nın gençlere taş çıkartan yeni imajı;

47'lik Songül Karlı'nın yeni imajı gençlere taş çıkarttı
47'lik Songül Karlı'nın yeni imajı gençlere taş çıkarttı
47'lik Songül Karlı'nın yeni imajı gençlere taş çıkarttı
47'lik Songül Karlı'nın yeni imajı gençlere taş çıkarttı
47'lik Songül Karlı'nın yeni imajı gençlere taş çıkarttı
Servet Uzun
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