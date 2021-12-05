47. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kim aldı?

47. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Çağlar Ertuğrul, konuşması sırasında bir anda arkasını kontrol etmek için dönerek Altın Portakal'daki Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan olaya göndermede bulundu. Ünlü oyuncu, o sırada "Birisi mimik yapıyor sandım arkamda" ifadelerini kullanırken, sunucu Cem Davran ise "Bu o törenlerden değil, bak ne güzel kenarda duruyor" dedi.

47. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖÖDÜLLERİ'NDE EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?

47'ncisi düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri, düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecede En İyi Erkek Oyuncu ödülü, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisindeki performansıyla Çağlar Ertuğrul'a gitti.

ÜNLÜ OYUNCUDAN TAMER KARADAĞLI GÖNDERMESİ

Ödülü almasının ardından teşekkür konuşması yapan Çağlar Ertuğrul, Altın Portakal'daki Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan olaya da göndermede bulundu.

BİR ANDA DÖNÜP ARKASINI KONTROL ETTİ

Konuşması esnasında bir anda dönerek arkasını kontrol eden Ertuğrul, herkesi şaşırtırken "Birisi mimik yapıyor sandım arkamda" ifadelerini kullandı. O sırada sunucu Cem Davran ise "Bu o törenlerden değil, bak ne güzel kenarda duruyor" yorumunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın'ın ödül aldığı sırada Tamer Karadağlı, saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını belli eden tavırlar göstermişti.

Hatta bir süre sonra ise dayanamayarak oyuncuya ödülünü uzatmıştı. Yalçın ise "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullanarak tepki göstermişti.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?

Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987'deKarşıyaka, İzmir'de dünyaya gelmiştir. Çağlar Ertuğrul, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

2005 yılında Bornova Lisesi'nden mezun oldu.2011 yılında Koç Üniversitesi, makine mühendisliği bölümünü bitirdi. Burada ilk kez tiyatro ile tanıştı.

KARİYERİ

13 Nisan 2009 tarihinde ilk kez Koç Üniversitesi'nde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda oynayarak sahne almıştır. Ardından çeşitli oyunlarda sahneye çıkmıştır. Kendisine ait bir Youtube kanalı vardır ve buradan çeşitli komedi tarzında eğlenceli videolar paylaşmaktadır. 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönettiği Dağ adlı bir askerî filmin başrolünde yer almıştır. Filmde, Çağlar Ertuğrul'a Ufuk Bayraktar eşlik etmiştir. Filmde oynamasının ardından tanınmıştır. Ardından Bana Masal Anlatma filminde oynamıştır. Medcezir, Benim İçin Üzülme ve Afili Aşk gibi bazı televizyon dizilerinde rol almıştır.

35 buçuk sanat evinde eğitim gördü. Bir süre sonra reklamlarda yer almaya başladı. Ardından 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönetmenliğini yaptığı Dağ filminde rol aldı ve ününü artırdı. Bunun üstüne Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Benim İçin Üzülme dizisinde yer aldı. Bu çalışmaların ardından Kurt Seyit ve Şura ve Boynu Bükükler adlı dizilerde de yer aldı.

FİLMOGRAFİSİ

2012 Dağ - Çavuş Oğuz Çağlar

2014 Panzehir- Kağan Dağdeviren

2015 Bana Masal Anlatma - Haşmet

2016 Dağ II - Üsteğmen Oğuz Çağlar

2017 Biz size döneriz - Akın Yılmaz

2018 Ailecek Şaşkınız - Onay

2018 Yanımda Kal-

2019 Kızım Gibi Kokuyorsun - İbrahim

2012-2014 Benim İçin Üzülme - Sinan Avcıoğlu

2014 Beyaz Karanfil- Başar Korkmaz

2014 Boynu Bükükler- Galoş Ersen

2014 Kurt Seyit ve Şura- Yusuf

2014 Medcezir- Inanç Pars

2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları- Yağız Egemen

2019-2020 Afili Aşk- Kerem Yiğiter

2021 Teşkilat- Serdar

TİYATRO

Romeo ve Juliet

Yobaz

Kaos Teorileri

Leş

ÖDÜLLER VE ADAYLIKLAR

2018 Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Erkek Dizi Oyuncusu

2019 Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Erkek Sinema oyuncusu

MGD 24. Altın Objektif Ödülleri En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu

2020 8. Ayaklı Gazete Ödülleri En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu

47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

TEŞKİLAT ÇAĞLAR ERTUĞRUL KAÇ YAŞINDA?

Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987 doğumlu ve 34 yaşındadır.

TEŞKİLAT SERDAR KİMDİR?

Çağlar Ertuğrul, şu anda yer aldığı proje olan Teşkilat dizisinde Serdar karakterine can veriyor.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet