466 Alan kodu nerenin? Artvin alan kodu kaç? 0466 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
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466 Alan kodu nerenin? Artvin alan kodu kaç? 0466 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

10.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:06
466 Alan kodu nerenin? Artvin alan kodu kaç? 0466 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0466 bu alan kodlarından birisidir. Peki 466 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Artvin'ın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0466 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Artvin'in alan kodu kaçtır? 466 neresi, nereye ait, nereden aramış?

466 NERENİN ALAN KODU?

0466 : ARTVİN

0466 alan kodu Artvin iline aittir. Artvin'i aramak isterseniz telefon numarasının başına 0466 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekildeArtvin'den aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 466 kodu yazar.

0466 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0466 telefon kodu Artvin iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Artvin şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 466 'dır. Yani Artvin'den arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0466 kodu geçmektedir.

ARTVİN'İN ALAN KODU NEDİR?

Artvin'in alan kodu 0466 'dır. Artvin'de yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0466 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Artvin ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.

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