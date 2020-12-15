462 Alan kodu nerenin, nereye ait? Trabzon alan kodu kaç? 0462 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0462 bu alan kodlarından birisidir. Peki 462 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Trabzon'un alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0462 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Trabzon'un alan kodu kaçtır? 462 neresi, nereye ait, nereden aramış?

462 NERENİN ALAN KODU?

0462 : TRABZON

0462 alan kodu Trabzon iline aittir . Trabzon'u aramak isterseniz telefon numarasının başına 0462 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Trabzon'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 462 kodu yazar.

0462 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0462 telefon kodu Trabzon iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Trabzon şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 462 'dir. Yani Trabzon'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0462 kodu geçmektedir.

TRABZON'UN ALAN KODU NEDİR?

Trabzon'un alan kodu 0462 'dir. Trabzon'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0462 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Trabzon ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.