46. Pantene altın kelebek ödül töreni heyecanı başlıyor!

Bu yıl 8 Aralık'ta 46.'sı gerçekleşecek Türkiye'nin en prestijli ödül töreni Pantene Altın Kelebek'te gün, yetenekleri ve başarılarıyla adından söz ettirenlerin günü olacak.

Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle gerçekleştirilen 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için hazırlıklar başladı. Televizyon ve müzik dünyasından en başarılı isimlerin ödüllendirileceği Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde, yıl boyunca yetenekleri ve başarılarıyla ses getiren isimler halkın oyları ile ödüllerine kavuşacak.

46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde jüri, sunucu ve gecede sahne alacak ünlü isimlerin kim olacağı merakla bekleniyor.

En çok merak edilen bir diğer konu da bu senenin Pantene Yıldızı Parlayanlar'ının kimler olacağı. Yıl boyunca sergiledikleri yetenekleri, başarılı performansları ve gelecek vadeden güçlü duruşları ile dikkat çeken; Türkiye'nin genç yetenekleri arasından seçilen Pantene Yıldızı Parlayanlar bu özel gecede ödüllerine kavuşacak. Işıltılarıyla gözlerimizi kamaştıran, performanslarıyla bizleri etkileyen, her gün kendilerini daha da iyiye dönüştüren bu üç genç yetenek böylece kariyerlerinde önemli bir dönüşüm başlatacak. Gün, en yetenekli isimlerin başarılarıyla yıldızını parlatanların olacak.

Geçen yılki Pantene Altın Kelebek'te neler oldu? Kısaca bir hatırlayalım:

Geçtiğimiz yıl 45.'si gerçekleşen Pantene Altın Kelebek Ödülleri ilklere ev sahipliği yaptı. Gecenin sunucularından Çağla Şikel'in görkemli açılış şovu geceye damga vurdu. Edis, Aleyna Tilki, Kenan Doğulu ve MFÖ'nün performansları da unutulmazlar arasında yerini aldı. Ödül kategorisinde de yeniliğe gidilen törende ilk kez ''En İyi DJ'' ve ''En İyi İnternet Dizisi'' ödülleri sahiplerini buldu.

Kaynak: Bültenler