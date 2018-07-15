458 Asker Kılıklı FETÖ'cü Asker Her Yerde Aranıyor

15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından hakkında soruşturmalar başlatılan, davalar açılan FETÖ üyesi ve darbeci askerlerin büyük çoğunluğu ele geçirildi. Örgüt üyesi ya da darbeci 458 askeri personelin hala kaçak durumda bulunduğu öğrenildi.

6'SI GENERAL-AMİRAL

Görevlerinden de uzaklaştırılan bu kişilerden 6'sının general-amiral olduğu tespit edildi. Firariler arasında en önemli isim olarak eski tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu gösteriliyor. Uğurlu, darbe girişiminden önce gözaltı kararı çıkarılmış olmasına rağmen NATO görevi kapsamında yurt dışından Türkiye'ye dönmemişti. Firari askerlerden bazıları örgütle irtibatları tespit edildiği için yurda dönmüyor, bazıları yasa dışı yollardan yurt dışına kaçıyor.

HALA FİRARİLER

Bazıları da yurt içinde firari hallerini devam ettiriyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 220, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 140, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 98 asker, FETÖ ve darbe girişimi suçlusu olarak hala firari durumda görünüyor. Güvenlik güçlerinin darbeyle alakalı ya da örgüt mensubiyeti olan kaçak askerleri yakalama çalışmaları ise sürüyor.