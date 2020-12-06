45 yıldır babadan oğla yöresel kıyafet dikiyorlar

Denizli'de 45 yıldır bölgenin kültürel mirası haline gelen efe kıyafetlerinden para kazanan Urlu ailesi, mesleği babadan oğluna geçirerek yaşatmak istiyor. Bölgenin tek üreticisi olarak kalan Urlu ailesi, efe kıyafetlerinin sadece okulların özel gösterilerinde kullanıldığını belirtti.

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan Urlu ailesi 45 yıldır efe kıyafetleri dikerek geçimini sağlıyor. Bölgedeki tek üretici olma özelliği taşıyan aile mesleği babadan oğla devir ederek yaşatıyor. 45 yıl önce mesleğe başlayan Mehmet Urlu, mesleği oğullarına bıraktığını onlarında başarılı olduğunu ifade etti. Avrupa'dan da siparişlerin geldiğini belirten baba Mehmet Urlu, "Artık mesleği bıraktım ve oğlanlara verdim. Oğlanlar çok başarılı oldular. Şuanda pandemi dolayısıyla artık nakış yapıyorlar. Bende büyük makine var iş geldiği zaman nakışı bırakıp bu işe devam ediyorlar. Avrupa'dan tek tük işler geliyorlar ama Türkiye'den pek yok. Kostümlerden dolayı ayağımızdaki pantolonları dahi dikecek zaman bulamıyoruz. Onun için işler güzel oluyor ama sadece pandemi dolayısıyla biraz azaldı" dedi.

"Pandemi baya etkiledi"

20 yıldır abisi ile beraber babalarından mesleği devir aldıklarını belirten Hüseyin Urlu, genellikle Ege yöresi kıyafetleri diktiklerini belirtti. Pandemiden dolayı okulların kapanmasıyla siparişlerin azaldığını belirten Hüseyin Urlu, "20 yıldan beri buradayım. Babamdan kalma mesleğimiz ve abimle beraber halk oyunları kıyafeti yapıyoruz. Genellikle Zeybek, Ege yöresi, Türkiye'ye ait her yöre kıyafetleri yapmaktayız. Genellikle Ege bölgesi Zeybek kıyafeti ağırlıkla yapıyoruz. İnşallah gelecek nesillere de aktarırız. Temennimiz bir an önce okulların açılması ve bu pandemi baya etkiledi. İnşallah kısa zamanda okullarımız açılır" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı