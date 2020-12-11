442 Alan kodu nerenin? Erzurum alan kodu kaç? 0442 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
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442 Alan kodu nerenin? Erzurum alan kodu kaç? 0442 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

11.12.2020 17:50 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:53
442 Alan kodu nerenin? Erzurum alan kodu kaç? 0442 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0442 bu alan kodlarından birisidir. Peki 442 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Erzurum'un alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0442 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Erzurum'un alan kodu kaçtır? 442 neresi, nereye ait, nereden aramış?

442 NERENİN ALAN KODU?

0442 : ERZURUM

0442 alan kodu Erzurum iline aittir. Erzurum'u aramak isterseniz telefon numarasının başına 0442 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Erzurum'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 442 kodu yazar.

0442 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0442 telefon kodu Erzurum iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Erzurum şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 442 'dir. Yani Erzurum'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0442 kodu geçmektedir.

ERZURUM'UN ALAN KODU NEDİR?

Erzurum'un alan kodu 0442 'dir. Erzurum'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0442 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Erzurum ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.

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