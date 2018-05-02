44 Yıl Sonra CHP ve Milli Görüş Hareketi Yeniden Bir Araya Geldi

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti 24 Haziran Seçimlerinde ittifak yapmak için anlaşmaya vardı.

CHP ve Milli Görüş Hareketi bu ittifak nedeniyle 44 yıl sonra yeniden bir araya gelmiş oldu. Bir farkla o dönemde Milli Görüş Hareketi, Milli Selamet Partisi'yle temsil ediliyordu, günümüzde ise Milli Görüş Hareketi'ni Saadet Partisi temsil ediyor.

1974 YILINDA ECEVİT VE ERBAKAN KOALİSYON İÇİN EL SIKIŞTI

1974 yılında hükümet kurmak için yeterli milletvekili sayısına ulaşmayan Bülent Ecvit liderliğindeki CHP, Necmettin Erbakan liderliğindeki Milli Selamet Partisi'nin kapısını çaldı. Uzun müzakereler sonucunda iki parti Bülent Ecevit Başbakanlığı'nda koalisyon hükümetini kurdu.

CHP - MSP KOALİSYONU 11 AY SÜRDÜ

11 ay süren 37. Hükümet nam-ı diğer CHP-MSP koalisyonunun en büyük icraatı ise Kıbrıs Barış Harekatı oldu. O tarihten sonra CHP ve Milli Görüş Hareketi bir araya gelmemişti.